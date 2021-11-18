В России предложили ограничить проверку QR-кодов

Минцифры рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за роста числа фишинговых сайтов, которые создают фейковые QR-коды. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — предложил он.

Ранее в Минцифры сообщили, что в России в многофункциональных центрах начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом гражданам, которые не имеют доступа к порталу госуслуг. Там пояснили, что в его задачи входила разработка технического решения, которое обеспечит доступ работников МФЦ к информационным данным министерства здравоохранения.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания за последние полгода. Правительство предложило обязать пассажиров поездов и самолетов по всей России демонстрировать код.