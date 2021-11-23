Создатель «Спутника V» рассказал о детской прививке от COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург: вакцину от COVID-19 надо добавить в национальный календарь

Создатель вакцины от коронавируса «Спутник V», директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о прививке от COVID-19 для детей. Его слова приводит 47news.ru.

По его мнению, вакцину от коронавируса необходимо внести в национальный календарь прививок.

«Чем вакцина от коронавируса отличается в плане этики и безопасности от других прививок? Наш институт выпускает не только вакцину от COVID-19, но и вакцину от туберкулеза — БЦЖ, которой прививаются дети двухдневного возраста», — сказал Гинцбург. отметив, что ему непонятно, по какой причине резонансное обсуждение вызвала именно прививка от коронавируса.

Кроме того, он заявил, что вакцина является безопасной даже для детей с низким иммунитетом. На вопрос о беспокойстве родителей о недостаточной изученности препарата Гинцбург ответил, что вакцина изучена взрослым населением достаточно хорошо.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также сообщил о результатах исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. По его словам, среди побочных эффектов наблюдалось лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса на следующий день после прививки.