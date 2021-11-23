Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил темпы исследования коронавируса в мире. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, особо никаких прорывов в изучении COVID-19 пока достигнуто не было. Гинцбург объяснил, что все возможные прорывы сводятся к возможности лечения, так как вакцины уже существуют и их будут совершенствовать в дальнейшем. «В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие», — подчеркнул глава центра.

Ранее Гинцбург рассказал о возможных сроках исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет. По его словам, пакет документов для исследования детской вакцины будет подан после одобрения препарата для подростков. Как пояснил Гинцбург, вакцина для детей будет состоять из «Спутника V», разведенного в определенное количество раз. После того, как исследования подростковой вакцины будут одобрены, она сможет поступить в гражданский оборот.

