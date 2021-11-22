Гинцбург: кроме небольшой температуры после прививки побочных эффектов у подростков нет

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о результатах исследования вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, среди побочных эффектов наблюдалось лишь небольшое повышение температуры тела до 37,4 градуса на следующий день после прививки. «Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было», — добавил он.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о возможных сроках исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет. По его словам, пакет документов для исследования детской вакцины будет подан после одобрения препарата для подростков. Он пояснил, что вакцина для детей будет состоять из «Спутника V», разведенного в определенное количество раз.