Россиян предупредили о неизбежности нового подъема COVID-19

Нового подъема заболеваемости коронавирусом в России не удастся избежать, такое предупреждение гражданам сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.
Она пояснила, что другим государствам удалось предотвратить подъем заболеваемости по коронавирусу.
Российский вице-премьер подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 50,4 процента.
Ранее Голикова рассказала, что 0,74 процента переболевших COVID-19 россиян заразились коронавирусом повторно.