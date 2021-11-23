В Минздраве раскрыли число прививающихся от коронавируса россиян в сутки

Мурашко: в среднем за сутки от коронавируса в России вакцинируется 500 тысяч человек

Средний темп вакцинации от коронавируса на сегодняшний день составляет более 500 тысяч человек в сутки. Такое число прививающихся ежедневно россиян во вторник, 23 ноября, раскрыл глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube-канале.

«Вакцинация идет активно у нас (...). За прошедшую неделю у нас вакцинировано 3 163 000 человек. Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла и составляет почти 55 процентов», — заявил министр.

Мурашко также отметил, что в настоящее время для больных COVID-19 характерно тяжелое течение заболевания. Максимальный рост, по его словам, наблюдается в девяти регионах страны: Республике Карелия, Камчатском, Хабаровском и Ставропольском краях, Чеченской Республике, а также Кемеровской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях.

По данным оперштаба на 23 ноября, в России за прошедшие 24 часа выявили 33 996 случаев коронавируса. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 9 400 835.