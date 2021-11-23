Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19

Мурашко заявил, что максимальный рост числа тяжелых случаев COVID-19 отмечен в Карелии

Сразу в нескольких регионах России отмечается рост числа тяжелых случаев течения COVID-19. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В числе субъектов страны с максимальными показателями министр назвал Республику Карелия, Камчатский, Хабаровский и Ставропольский края, Чеченскую Республику, а также Кемеровскую, Тверскую, Липецкую и Мурманскую области.

При этом, подчеркнул Мурашко, общее количество активных случаев инфицирования коронавирусом снизилось на 14 процентов, но число пациентов, находящихся под наблюдением, по-прежнему достаточно велико.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в окончании четвертой волны COVID-19. До этого директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщал, что, по данным ПЦР-тестирования, четвертая волна COVID-19 в России подошла к концу.

За последние сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 400 835.