Информация о клинических испытаниях «Спутника Лайт» в Башкирии оказалась фейком

В сети распространилась новость о том, что в Башкирию привезли более 18 тысяч ампул с вакциной «Спутник Лайт», предназначенной для клинических испытаний на добровольцах. Однако эта информация оказалась фейком.

26 июля на странице издания «Республика Башкортостан» вышла новость о том, что в регион скоро привезут первую партию вакцины «Спутник Лайт». В новости стояла фотография, на которой рядом с ампулой размещалась табличка о том, что вакцина предназначена для клинических исследований. Причем авторы заметки указали, что взяли снимок препарата из открытых источников. Поэтому он не имеет никакого отношения к тем вакцинам, которые должны были доставить в Башкирию.

В середине ноября вакцина поступила в Башкирию. Новости об этом разошлись по местным пабликам, включая «Что происходит в Башкирии» во «ВКонтакте». Однако авторы заметки сопроводили ее июльской фотографией.

Пользователи соцсетей посчитали, что в регион привезли непроверенную вакцину, предназначенную для добровольцев, участвующих в клинических исследованиях.

«Там русским языком написано "Для клинических исследований" — то есть это испытания на добровольцах», — написал подписчик Андрей Словохотов. Похожие посты появились и в «Одноклассниках». Пользователей соцсетей не обратили внимания на срок годности годности препарата на фото — июнь 2021 года. Это еще раз указывает на некорректность в подборе фотографии.

Об окончании клинических испытаний «Спутника Лайт» стало известно в марте 2021 года. Тогда об этом официально заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

