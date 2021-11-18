Сообщение об отмене целого ряда льгот и мер поддержки в Тамбове опровергли

Сообщение о том, что власти Тамбова планируют кардинально урезать меры социальной помощи и отменить целый ряд льгот, опровергли.

Первоисточником информации выступила новостная заметка под названием «В Тамбове планируют кардинально урезать меры социальной помощи», опубликованная на сайте издания «ПроТамбов» 15 ноября. В материале утверждается, что в городе права на льготный проездной билет в муниципальном общественном транспорте лишатся студенты вузов и сузов, имеющие доход ниже прожиточного минимума; многодетные матери и отцы; педагоги муниципальных общеобразовательных организаций Тамбова, имеющих статус молодых специалистов. Кроме того, некоторые категории граждан, имеющие доход ниже прожиточного минимума, лишатся права на некоторые виды натуральной помощи (в частности, твердого топлива и сертификатов в размере пяти тысяч рублей на приобретение товаров для новорождённого первого ребенка).

Журналисты издания указывают, что часть мер социальной поддержки некоторых категорий граждан утратят силу из-за проекта решения «О внесении изменений в отдельные решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области и признании утратившими силу отдельных решений Тамбовской городской Думы Тамбовской области», который рассмотрят на следующем заседании городской Думы, запланированном на 24 ноября. В тексте материала «ПроТамбов» не указывается источник информации, который сообщает о планах мэрии внести соответствующий проект решения в Думу.

Согласно данным, опубликованным в разделе «Законопроекты, внесенные областную Думу» на сайте правительственного органа, соответствующий проект решения на момент подготовки материала в Думу не внесен. В связи с тем, что журналисты «ПроТамбов» не публикуют текст проекта решения, а также в связи с отсутствием его на сайте городской Думы, сложно сделать оценку достоверности изложенной информации.

Кроме того, на своей странице во «ВКонтакте» данные о планах кардинально урезать меры социальной помощи и отменить целый ряд льгот опроверг мэр Тамбова Максим Косенков. «Обращаю внимание, что никакие льготы решением муниципалитета не могут быть отменены в принципе, так как они установлены федеральным и региональным законодательством. Громкие заголовки отдельных публикаций не соответствуют действительности. Эта тема ярко проиллюстрировала ситуацию, когда кто-то видит одно, второй видит другое, а третий добавляет свое. В итоге вся сложившаяся картина оказалась далека от реальности», — заявил градоначальник.

Широкого охвата среди региональных изданий публикация не получила. Кроме «ПроТамбова» об этом написали «ГлавУфа», «Независимый публицист» и «Тамбов-Информ». Издание «Тамбовская жизнь» сообщила об этом с позиции опровержения.

