Сообщение о «легкой схеме» лечения больных COVID-19 в Хакасии опровергли

Сообщение о том, что больных COVID-19 со справками о вакцинации от коронавирусной инфекции в Хакасии лечат по «легкой схеме», опровергли.

Первоисточником этих данных выступила новостная заметка под названием «В Хакасии покупатели фальшивых сертификатов о вакцинации попали в реанимацию», опубликованная на сайте «Агентства информационных сообщений» 17 ноября в 10:22.

В публикации говорится о том, что следователи подозревают фельдшера из села Зеленое и жителя Черногорска в Хакасии в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В конце заметки автор утверждает, что если человек с поддельным сертификатом заболевает COVID-19 и попадает в больницу, то его лечат по некой «легкой схеме».

«А поскольку в реальности прививок не было, то схема, естественно, не дает результатов и состояние больного ухудшается. И уже есть реальные случаи, когда такие пациенты в итоге попадали в реанимацию и только там под страхом реальной смерти признавались, что сертификат у них куплен!» — отметил журналист. При этом автор публикации не уточнил, от какого именно источника поступили такие данные. В материале лишь указано, что источник близок к Минздраву Хакасии.

Также в материале утверждается, что в реанимацию к пациентам приезжали следователи. Они якобы проводили опрос пациентов, оформляли на них протокол, регистрировали его, и только после этого врачи получали законную возможность использовать другую схему и лечить больных COVID-19 другими препаратами.

Однако на сайте следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия нет никаких сведений об оформлении в реанимации протоколов на больных с поддельными сертификатами.

Помимо этого, автор заметки не назвал больницы, в которых проводились проверки следователями.

Официальный ответ Минздрава Хакасии на публикацию «Агентства информационных сообщений» появился 17 ноября в 14:21. В ведомстве подчеркнули, что схема лечения пациентов с COVID-19 не зависит от статуса вакцинации от коронавирусной инфекции. «При назначении лечения врачи прежде всего основываются на показателях степени тяжести состояния пациентов с COVID-19, клинических, лабораторных и инструментальных методах исследований», — говорится в официальном сообщении.

Информация из заметки «Агентства информационных сообщений» не получила распространения в крупных СМИ и в социальных сетях. Новость о фельдшере и ее подельнике появилась у KP.RU, Коммерсанта, «Московского комсомольца», но ни у одного из этих изданий не было в конце приписки о «легкой схеме» лечения.

Тем не менее данные о «легкой схеме» лечения больных COVID-19 можно встретить в региональном издании «БезФормата» и Telegram-канале «Альтернативный эфир Хакасии», на который подписаны всего 809 пользователей. Эти два источника ссылаются на соответствующую публикацию «Агентства информационных сообщений».