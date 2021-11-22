Сообщение о связи «Трилокса» с вирусной пневмонией оказалось недостоверным

Сообщение о том, что дезинфицирующее средство «Трилокс», которое используется для обработки метрополитена и других общественных мест, вызывает химическую пневмонию, оказалось недостоверным.

Первоисточником ложных данных о связи дезинфицирующего средства с вирусной пневмонией выступила статья под названием «Как выдают отравления от распыляемого по улицам городов антисептика ПГМГ за "вирусную пневмонию"?», опубликованная 14 декабря 2020 года на сайте Всесоюзного объединения избирателей народов России граждан СССР города Новокузнецк.

В публикации говорится, что с начала пандемии в Москве и других городах начали использовать для дезинфекции метрополитена и других общественных мест средство «Трилокс», в котором содержится вещество под названием полигексаметиленгуанидин (ПГМГ). Автор материала заявляет, что вещество ПГМГ никак не влияет на вирусы, но якобы провоцирует химическую пневмонию.

«ПГМГ при аэрозольном и ингаляционном воздействии повреждает легкие, вызывая гибель клеток слизистой оболочки бронхиол и приводит к повреждению альвеол с сопутствующим облитерирующим бронхиолитом», — пишет он. По словам автора публикации, люди, отравившиеся этим веществом, жалуются на одышку, затрудненное дыхание, кашель.

Автор материала ссылается на страницу, посвященную ПГМГ, в «Википедии». На сайте последней указано, что источником информации о вреде этого вещества послужили два исследования зарубежных ученых: Antiseptic Drugs and Disinfectants об антисептических препаратах и дезинфицирующих средствах и Occupational and environmental bronchiolar disorders о бронхиальных болезнях, выпущенные в 2015 и в 2016 годах соответственно.

О том, что московский метрополитен начали обрабатывать средством «Трилокс» для борьбы с коронавирусом, написали журналисты ТАСС 21 марта 2020 года. «Дезинфицирующий раствор эффективно справляется с бактериями и вирусами», — говорится в публикации. Также уточняется, что это средство было одобрено Роспотребнадзором.

В «Инструкции №7/06 по применению дезинфицирующего средства "Трилокс" для дезинфекции объектов железнодорожного транспорта» утверждается, что средство «Трилокс» по параметрам острой токсичности относится к третьему классу умеренно опасных соединений при введении в желудок и к четвертому классу малоопасных веществ при нанесении на кожу или парентеральном введении (в виде инъекций и ингаляций — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что растворы «Трилокса», которые используются для дезинфекции, не раздражают чувствительные нервные окончания кожи и слизистые оболочки и не попадают в организм человека через органы и ткани человека. При ингаляционном воздействии в виде насыщающих паров и по степени летучести это средство малоопасное.

Инструкция была опубликована 31 октября 2008 года. Это говорит о том, что средство «Трилокс» использовали еще задолго до пандемии коронавируса, которая началась в России весной 2020 года.

На то, что ПГМГ применяли еще до появления коронавируса в стране, указывает, например, статья «Российской газеты» от 26 декабря 2016 года. В материале говорится, что с 2010 года в поселке Инской Кемеровской области в целях улучшения качества питьевой воды применяется дезинфицирующее средство «Биопаг» с действующим веществом полигексаметиленгуанидин.

«Поползли слухи: препарат активен настолько, что "отъедает" застарелую ржавчину на трубах — отсюда и грязь из-под крана», — говорится в заметке. При этом ни о какой химической пневмонии, одышке, кашле, затрудненном дыхании у местных жителей, в публикации речи не идет.

В материале «Российской газеты» также приводится комментарий областного управления Роспотребнадзора. Представители ведомства заверили, что по микробиологическим показателям вода перед подачей в распределительную сеть соответствует гигиеническим нормам. «У "Биопага" есть свидетельство о госрегистрации, занесенное в госреестр и, следовательно, дающее право применения продукта на всей территории РФ», — отметили в Роспотребнадзоре.

Сообщение о вреде «Трилокса» не получило распространения в СМИ. Однако 12 мая 2020 года издание Nation News опубликовало статью под названием «Врач Косенков: пневмонию Надежды Бабкиной могли вызвать дезинфицирующие средства». В материале петербургский доктор, профессор Николай Косенков говорит об опасности ПГМГ и настаивает на том, чтобы использование «Трилокса» было прекращено. При этом он не уточняет, были ли проведены какие-нибудь официальные исследования, подтверждающие негативное влияние «Трилокса» на организм.

Недостоверные данные об опасности «Трилокса» распространились в пабликах социальной сети «ВКонтакте» и каналах мессенджера Telegram. Например, их можно встретить в пабликах «Ты и есть сопротивление!» с 45 тысячами подписчиков, «Разоблачения врачей и их руководителей» с тремя тысячами подписчиков, «Работа в Краснодаре» с десятью подписчиками, Telegram-каналах «Против вакцинации» с 19 тысячами участников и «Всемирная правда о ВОЗ и происходящем» с 12 тысячами участников. Все они в той или иной мере цитируют первоисточник.