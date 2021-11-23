Инфекционист усомнился в окончании четвертой волны COVID-19

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в окончании четвертой волны COVID-19. Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщал, что, по данным ПЦР-тестирования, четвертая волна COVID-19 в России подошла к концу.

«Сказать, что четвертая волна кончилась, я не могу, потому что по Москве за сутки все равно много случаев госпитализации, и на этом фоне говорить, что у нас кончилась четвертая волна, на мой взгляд, не совсем корректно. Мы видим положительную динамику четвертой волны», — отметил Вознесенский.

Инфекционист обратил внимание на то, что за последние полторы-две недели заболеваемость в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области значительно снизилась, однако если в начале пандемии в основном именно они формировали общее количество новых случаев по стране, то теперь более 90 процентов случаев заболевания наблюдается в регионах.

«Поэтому в крупных структурных образованиях, таких как Москва, Питер и Подмосковье, все у нас на сегодняшний день довольно-таки неплохо благодаря широкому охвату вакцинации и большому количеству людей, которые уже перенесли заболевание, а в регионах ситуация как лоскутное одеяло — есть положительные регионы, а есть, [где] нет, поэтому не везде все у нас закончилось», — заключил Вознесенский.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией за 23 ноября, в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 400 835. Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2749), Московской области (1871), Самарской области (1529) и Санкт-Петербурге (1060).