Вирусолог усомнился в окончании четвертой волны COVID-19 в России

Четвертая волна COVID-19 в России продолжится вопреки снижению заболеваемости, заявил телеканалу «360» вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, тем самым подвергая сомнению ранее озвученные данные исследователей.

В России действительно сократилось число случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость идет на спад, отметил специалист.

В то же время во всем мире идет шестая волна коронавирусной инфекции, уверен специалист.

Альштейн призвал соотечественников активнее вакцинироваться. Это способствует улучшению эпидемиологической ситуации.

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что четвертая волна коронавируса в России закончилась.

По его данным, число положительных ПЦР-тестов на COVID-19 в период с 15 по 22 ноября упало до шести процентов. За неделю до этого периода, с 8 по 14 ноября, доля положительных результатов составляла 11 процентов, с 1 по 7 ноября — 13 процентов.