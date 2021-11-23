Исследователь заявил об окончании четвертой волны COVID-19 в России

Четвертая волна коронавируса в России закончилась, следует из данных ПЦР-тестирования, заявил директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам специалиста, число положительных ПЦР-тестов на COVID-19 в период с 15 по 22 ноября упало до шести процентов. За неделю до этого периода, с 8 по 14 ноября, доля положительных результатов составляла 11 процентов, с 1 по 7 ноября — 13 процентов.

«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — заявил Исаев.

Он добавил, что, по его мнению, четвертая волна коронавируса в России оказалась самой короткой — подъем заболеваемости начался в сентябре, пик был в октябре, в ноябре зафиксировали спад. Волна длилась шесть-восемь недель, подчеркнул Исаев.

Ранее российский вирусолог Альтштейн поделился прогнозом на окончание пандемии COVID-19. Он считает, что она может закончиться в 2022 году, но дельта-штамм продолжит существовать еще длительное время. Специалист выразил надежду на то, что летальных исходов в будущем станет меньше.