За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 400 835. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 35 681 заражение.

33 996 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2749), Московской области (1871), Самарской области (1529) и Санкт-Петербурге (1060). Меньше всего — в Республике Калмыкия (27 случаев), Ненецком автономном округе (14 случаев) и Чукотском автономном округе (10 случаев).

За сутки скончались 1243 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 266 579 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 36 051, общий — 8 089 694.

