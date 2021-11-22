В России выявили 35 681 случай коронавируса

За сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса — это наименьшее число с 24 октября. Таким образом, общее число заражений в стране с начала пандемии составило 9 366 839. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 в понедельник, 22 ноября.

35 681 новый случай COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 36 970 заражений. Темп прироста снизился с 0,4 до 0,38 процента.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215) и в Московской области (1784) . Меньше всего — в Чукотском автономном округе (11 случаев), Ненецком автономном округе (16 случаев) и в Республике Калмыкия (29 случаев).

За сутки скончались 1 241 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 265 336 человек. Днем ранее число летальных исходов составило 1252, а в субботу, 20 ноября, зафиксирован антирекорд за весь период — 1254.

Суточный показатель выздоровлений составил 28 713, общий — 8 053 643.