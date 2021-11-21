В России выявили 36 970 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 36 970 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 9 331 158. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом днем ранее было известно о 37 120 заболевших COVID-19 россиянах в 85 регионах страны.

У 6,7 процента новых инфицированных не было выявлено клинических проявлений болезни, отметили в оперштабе.

Согласно данным, наибольшее число зараженных оказалось в Москве (3438), Санкт-Петербурге (2496), Московской области (1909), Самарской области (1661) и Краснодарском крае (989). Уточняется также, что за минувшие сутки еще 884 жителя Крыма заболели COVID-19. Меньше всего пациентов с подтвержденной инфекцией было зарегистрировано в Еврейской автономной области (41), Магаданской области (39), Калмыкии (31), Ненецком автономном округе (16) и Чукотском автономном округе (10).