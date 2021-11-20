В России повторился рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России второй день подряд зафиксировано 1254 смерти пациентов с COVID-19

В России за последние сутки вновь зафиксировали 1254 смерти пациентов с COVID-19. Таким образом, был повторен рекорд, зафиксированный накануне. Соответствующие данные опубликованы в субботу, 20 ноября, в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

До того рекорды фиксировались несколько дней подряд. 18 ноября сообщалось про 1251 смерть пациентов с коронавирусом. В четверг, 17 ноября, были зарегистрированы 1247 летальных исходов.

20 ноября стало известно также, что всего за сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При том 6,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за последние сутки 36 172 человека. В Москве новых заражений зафиксировали 3239, госпитализировали за сутки 973 человека. Скончались 93 пациента.

В общей сложности в России выявили 9 294 188 случаев коронавируса, за весь период зафиксировали 262 843 смерти пациентов. Выздоровели за прошедшее время 7 992 426 человек.