Эпидемиолог рассказал о связи между числом антител и иммунитетом от коронавируса

Эпидемиолог Покровский: прямой связи между числом антител и защитой от коронавируса нет

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что защищенность от COVID-19 не зависит от количества антител в организме. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эпидемиолога, количество антител было избрано в качестве одного из критериев для получения QR-кода как некий усредненный показатель. При этом, по его словам, в действительности на иммунитет влияет не только число антител, но и другие факторы.

На самом деле нет прямой связи между количеством антител и защитой от коронавируса. Здесь более сложный клеточный иммунитет подключается. Но вот выбрали такой усреднённый показатель, который берут за основу предоставления кодов Вадим Покровский эпидемиолог

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что правительство обсуждает выдачу QR-кодов россиянам с антителами от COVID-19. Его также получат люди, которые сделали прививку или уже перенесли коронавирус. QR-код будут требовать при посещении общественных мест и массовых мероприятий.

В общей сложности в России выявили 9 294 188 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 262 843 смерти пациентов. При этом выздоровели 7 992 426 человек.