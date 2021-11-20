Эпидемиолог рассказал о связи между числом антител и иммунитетом от коронавируса

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что защищенность от COVID-19 не зависит от количества антител в организме. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам эпидемиолога, количество антител было избрано в качестве одного из критериев для получения QR-кода как некий усредненный показатель. При этом, по его словам, в действительности на иммунитет влияет не только число антител, но и другие факторы.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что правительство обсуждает выдачу QR-кодов россиянам с антителами от COVID-19. Его также получат люди, которые сделали прививку или уже перенесли коронавирус. QR-код будут требовать при посещении общественных мест и массовых мероприятий.
В общей сложности в России выявили 9 294 188 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 262 843 смерти пациентов. При этом выздоровели 7 992 426 человек.