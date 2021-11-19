Противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора в российском городе

В Волгограде противники QR-кодов ворвались в офис Роспотребнадзора и остановили его работу

Противники QR-кодов ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде. Об этом в пятницу, 19 ноября, пишет V1.RU.

Из-за случившегося работа ведомства в российском городе почти полностью остановлена. Уточняется, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии нарушителей уже не застали, их ищут.

Главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева общаться с журналистами отказалась, но один из сотрудников местного Роспотребнадзора «неофициально подтвердил визит неопределенных граждан», пишет V1.RU. Факт случившегося также подтверждает источник РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что ворвались они в кабинет главы ведомства.

По словам очевидцев, сотрудники вызвали полицию и охрану с помощью тревожной кнопки.

В конце октября стало известно, что в Бурятии пенсионерки без QR-кодов, необходимых для прохода в общественные места, набросились на охранника и ворвались в торговый центр. Произошедшее попало на видео.