Минпросвещения исключило введение QR-кодов для учителей

Глава Минпросвещения Кравцов: вопрос о введении QR-кодов для учителей школ не обсуждается

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов оценил вероятность введения QR-кодов для учителей школ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос не обсуждается. Также, добавил он, пока на повестке дня не стоит вопрос о недопуске в школу непривитых от коронавируса школьников.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Предполагается, что предъявление таких кодов станет обязательным в общественных местах, самолетах и поездах. Кроме того, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом смогут получить россияне только с медотводом от вакцинации.