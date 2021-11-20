В России выявили больше 37 тысяч зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили еще 37 120 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 9 294 188. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом днем ранее было зафиксировано 37 156 пациентов с выявленным COVID-19 в 85 регионах страны.

Наибольшее число новых инфицированных зарегистрировали в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637) и Московской области (1885). Меньше всего пациентов с подтвержденной инфекцией оказалось в Магаданской области (39), Калмыкии (33), Чукотском автономном округе (25) и Ненецком автономном округе (16).

За последние 24 часа скончались от осложнений 1254 человек. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода с COVID-19. По общему числу смертей был повторен рекорд от 19 ноября.

При этом известно, что полностью выздоровели и были выписаны из больницы 36 172 пациента. По данным оперштаба, с начала пандемии вылечились от инфекции 7 992 426 человек.