В российском городе более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта

Контролеры в Казани высадили из транспорта более 500 пассажиров без QR-кодов о вакцинации

Из общественного транспорта Казани за утро высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Об этом в понедельник , 22 ноября, сообщает ТАСС.

В городе также произошла задержка трамвайных маршрутов из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и при этом не захотел покинуть трамвай. Россиянин вызвал полицию, сообщив о незаконных действиях кондуктора.

В казанском метрополитене сложилась подобная ситуация: многие пассажиры срываются на контролеров из-за необходимости показывать QR-код, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что первый российский регион ввел QR-коды в общественном транспорте. Согласно новым правилам, которые выступили в силу с 22 ноября, в республике введен запрет на вход в городской, пригородный и муниципальный транспорт без QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять документ также придется в казанском метро.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.