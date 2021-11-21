Первый российский регион введет QR-коды в общественном транспорте

«Ъ»: Татарстан введет запрет на вход в общественный транспорт без QR-кода с 22 ноября

Татарстан первым из российских регионов введет QR-коды в общественном транспорте. Новое правило вступит в силу 22 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, в республике введут запрет на вход в городской, пригородный и муниципальный транспорт без QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять документ также придется и в казанском метро.

QR-коды у пассажиров будут проверять и при продаже билетов. По словам замглавы Минтранса Татарстана Андрея Егорова, при отсутствии документа гражданам придется покинуть транспорт. 16 ноября в республике начался набор QR-контролеров.

Требование о наличии QR-кодов в общественном транспорте введут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Перевозчикам также обещали предоставить субсидию на приобретение специального оборудования для проверки документа.

Ранее сообщалось, что в правительстве проверят готовность транспортной системы к QR-кодам. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов добавил, что введение этой меры является необходимостью.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.