В правительстве назвали еще один шаг перед введением QR-кодов на транспорте

Первый вице-премьер Белоусов: перед введением QR-кодов на транспорте нужен эксперимент

Перед тем, как ввести QR-коды на транспорте, необходимо провести соответствующий эксперимент. Еще один шаг назвал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, пишет «Интерфакс».

По его словам, введение цифровых пропусков на авиаперевозки будет отрабатываться тщательным образом. Кроме того, отметил Белоусов, власти постараются минимизировать все риски.

Принятие закона о введении QR-кодов на транспорте является абсолютной необходимостью, заключил первый вице-премьер России.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Уточняется, что работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует.