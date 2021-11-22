В российском регионе заявили об отсутствии смертей от COVID-19 среди привитых

В Свердловской области не зафиксировали смертей от коронавируса среди вакцинированных

В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди привитых пациентов. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил главный санитарный врач российского региона Дмитрий Козловских на брифинге, посвященном мерам по противодействию распространения инфекции. Запись его выступления опубликована в группе местных властей во «ВКонтакте».

«Мы не имеем информации по смерти от коронавирусной инфекции вакцинированных», — сообщил он и уточнил, что есть единичные случаи, когда вакцинированные скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний. Глава местного управления Роспотребнадзора также отметил, что их изучают комиссии Министерства здравоохранения.

Ранее Козловских сообщил, что в Свердловской области за месяц произошло снижение роста заболеваемости COVID-19 более чем в 120 раз. По его словам, положительная тенденция наблюдается в регионе с 1 ноября. Медик отметил, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 связано с введением QR-кодов в регионе.

Главный санитарный врач также сообщил, что заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза по сравнению с вакцинированными. Кроме того, в реанимации практически нет привитых людей.

По данным оперштаба на 22 ноября, в России за последние сутки выявили 35 681 случай коронавируса в 85 регионах. Из низ 746 — в Свердловской области.