Российский врач сравнил заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми

Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза по сравнению с привитыми людьми. Такое сравнение привел главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, его цитирует ТАСС.

Российский врач рассказал, что вероятность заболеть коронавирусной инфекцией у людей с прививкой значительно меньше. По словам Козловских, из 110 тысяч вакцинированных заболевает 313 человек, показатели среди непривитых — 4400 на 100 тысяч.

Медик добавил, что в реанимации практически нет вакцинированных, после прививки снижается риск тяжелого течения COVID-19.

При этом Козловских заметил, что есть определенный процент людей, у которых не вырабатываются антитела и иммунитет после вакцинации.