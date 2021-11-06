Невролог предупредила россиян о повышающем риск заболеть COVID-19 факторе

Невролог Царева: люди с недосыпом преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет

Врач невролог-сомнолог Елена Царева предупредила россиян о факторе, повышающем риск заболеть COVID-19. Она рассказала в интервью радио Sputnik, что нужно соблюдать правильный режим сна.

По словам врача, если спать меньше положенных восьми часов в сутки, это может не только негативно сказаться на работе мозга, но и привести к респираторным вирусным заболеваниям.

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«Было исследование, где сравнивали количество больничных у людей, которые недосыпали, с теми, кто нормально спал. Выяснилось, люди с недосыпом значительно преобладают среди тех, кто чаще и тяжелее болеет. Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», — объяснила невролог.

Царева порекомендовала избегать бессонных ночей для формирования иммунитета. «Иммунитет — это самое важное для нас сейчас. Он тоже формируется во время сна. Даже одна бессонная ночь может увеличить риск заболевания в несколько раз, если вы контактировали с вирусом», — заключила она.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная назвала единственный способ, с помощью которого можно достоверно убедиться в наличии в организме коронавирусной инфекции. По ее словам, поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования на COVID-19.