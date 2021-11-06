В Минздраве нашли замену уволившимся в знак протеста врачам скорой помощи

На смену 26 врачам «скорой помощи», уволившимся из станции в городе Облучье Еврейской автономной области из-за нежелания привиться от коронавируса, найдут новых специалистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко, восполнить недостающие бригады скорой помощи позволит перераспределение действующих работников, а также привлечение дополнительных специалистов. Они позволят обеспечить лечение пациентов в то время, пока устанавливается диалог с уволившимися сотрудниками.

Кроме того, пояснил Багненко, в Еврейскую автономную область уже направлен представитель «для разрешения возникшей проблемы и участия в диалоге с участниками ситуации».

«Нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий. Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью», — заявил Багненко.

Он также подчеркнул, что сотрудники «скорой помощи» работают в условиях колоссальных нагрузок, в постоянных контактах с больными коронавирусом, поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы.

4 ноября в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позднее стало известно, что еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении.