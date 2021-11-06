Российский регион введет QR-коды для торговых центров и гостиниц

Власти Саратовской области введут с 8 ноября QR-коды для входа в торговые центры и отели

Власти Саратовской области с 8 ноября введут QR-коды для входа работников и клиентов в торговые центры, отели, туристические базы и базы отдыха, страховые и микрофинансовые организации (МФО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в российском регионе продолжает оставаться напряженной. Кроме того, QR-коды будут необходимы для посещения косметологических, СПА- и массажных салонов, парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, объектов непродовольственной торговли, кроме тех, где доля товаров первой необходимости в ассортименте составляет не менее 30 процентов.

Бусаргин добавил, что работники отделений почтовой связи и сотрудников банков, непосредственно контактирующих с клиентами, также будут допускаться на работу с QR-кодами. Также с 15 ноября центры «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей только по предварительной записи.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Саратовской области обстановка по коронавирусу за прошедшую неделю ухудшилась. В перечень таких регионов также вошли Республики Тува, Татарстан и Чувашия, а также Белгородская, Челябинская, Магаданская, Тюменская, Ярославская области и Красноярский край.

По официальным данным оперштаба, в России зафиксировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек, умерли 244 447.