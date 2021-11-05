В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19 среди привытых

Специалист Роспотребнадзора Руженцова: привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно

Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно. Об этом рассказала заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, ее слова передает РИА Новости.

«По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке», — рассказала специалист, оценивая заболеваемость среди вакцинированного населения.

При этом Руженцова указала, что бывают случаи, когда иммунитет не успевает сработать, и у инфицированных развивается заболевание по типу ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что риск заразиться коронавирусом от привитого больного намного ниже, чем от непривитого. По словам врача Руженцовой, объем выделяемого вируса у вакцинированных меньше.