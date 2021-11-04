В Роспотребнадзоре оценили заразность пациента с отрицательным тестом

Заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова оценила, может ли пациент с отрицательным тестом на COVID-19 являться заразным для других людей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен», — заявила медик.

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Эксперт отметила, что в редких случаях неправильное взятие мазка, полоскание горла, промывание носа перед процедурой, а также нарушение транспортировки пробы все же могут стать причиной, по которой тест окажется ложноотрицательным. Однако, как отметила специалист, высокая чувствительность используемых на данный момент тест-систем и отработанная техника сводит риск подобных ошибок до минимума.

Кроме того есть вероятность, что у больных пневмонией или у людей с поражением других органов коронавирус окажется в соответствующих тканях, из-за чего не будет обнаруживаться в мазке из носоглотки. Однако в подобных ситуациях передача возбудителей окружающим является маловероятной, поскольку такие больные обычно содержатся в стационарах, где получают соответствующую терапию, подытожила врач.

Ранее Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предписанием сообщать в прокуратуру о россиянах, участвующих в антипрививочных кампаниях. Информацию о россиянах, «распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса, необходимо сообщать в Следственный комитет России, считают в ведомстве. Эксперты отметили, что информация об антипрививочниках должна попадать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».