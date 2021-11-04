Россиянам предсказали появление новых штаммов COVID-19 из-за «головотяпства»

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что нерабочие дни, введенные в России с 30 октября по 7 ноября, должны замедлить распространение коронавируса в стране. Однако поездки граждан в этот период могут негативно повлиять на результаты принятых мер. Специалист предсказал появление новых штаммов инфекции в интервью радио Sputnik.

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Бутенко подчеркнул, что снижение заболеваемости в России будет наблюдаться, однако эти показатели могли бы быть еще выше. Эффект от нерабочих дней стал бы существеннее, если бы россияне не проявляли «стремление к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны». В связи с этим медик предупредил о риске появления новых мутаций COVID-19 в России.

«Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения. Такое поведение называется головотяпством на русском языке», — подчеркнул Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что российские туристы могут привезти на родину «новые генетические варианты коронавируса». «Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — заключил он.

Ранее российский эпидемиолог Василий Акимкин допустил появление нового штамма коронавируса. Он считает, что это возможно в результате мутации доминирующего «дельта»-варианта.