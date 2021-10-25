Вирусологи оценили опасность выявленной в Москве мутации COVID-19

Директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, что новая мутация коронавируса АY.4.2 является более заразной версией «дельта»-штамма, передает РБК.

Чумаков оценил опасность мутации COVID-19, выявленной в Москве. По его мнению, вариант коронавируса АY.4.2 вытеснит «дельта»-штамм.

«Это и есть дельта-штамм, только некоторые его называют дельта плюс. В штамме дельта появилась еще одна мутация, и, судя по всему, она делает вирус более заразным. <...> АY.4.2 постепенно увеличивается среди других штаммов, которые просто дельта, то есть постепенно этот вариант вытесняет стандартную дельту», — подчеркнул вирусолог.

Эксперт также привел в пример Англию, где наблюдают за циркуляцией штаммов коронавируса. По его словам, присутствие штамма АY.4.2 постепенно увеличивается среди других разновидностей.

Научный руководитель ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что сейчас отсутствуют доказательства о более быстром распространении АY.4.2. По его мнению, это не та версия мутации, которой следует бояться и говорить, что люди, которые «переболели предыдущим, будут болеть новым или что не будут работать вакцины».

«А то, что он стал быстрее распространяться, это, скорее всего, поведенческие реакции, связанные с погодными условиями, снятиями каких-то ограничений», — заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об обнаружении мутации коронавируса AY.4.2 в Москве и Подмосковье. Она добавила, что ведомство внимательно следит за распространением этой мутации.

