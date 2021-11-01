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Российский эпидемиолог допустил появление нового штамма коронавируса

Эпидемиолог Акимкин: мутация «дельты» может привести к появлению нового варианта вируса
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мутация доминирующего штамма коронавируса «дельта» может привести к появлению нового варианта вируса. Такую возможность допустил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского эпидемиолога, в будущем не исключена возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта вируса.

Ранее Акимкин заявил, что в России встречаются около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса. Также специалист рассказал, что на территории страны зафиксированы три случая «мю»-штамма коронавируса и один случай «лямбда», которые изначально были обнаружены в Южной Америке.

Русский форсаж

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