Российский эпидемиолог допустил появление нового штамма коронавируса

Эпидемиолог Акимкин: мутация «дельты» может привести к появлению нового варианта вируса

Мутация доминирующего штамма коронавируса «дельта» может привести к появлению нового варианта вируса. Такую возможность допустил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского эпидемиолога, в будущем не исключена возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта вируса.

Ранее Акимкин заявил, что в России встречаются около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса. Также специалист рассказал, что на территории страны зафиксированы три случая «мю»-штамма коронавируса и один случай «лямбда», которые изначально были обнаружены в Южной Америке.