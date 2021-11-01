Россиянам назвали количество вариантов «дельта»-штамма коронавируса в стране

Роспотребнадзор: около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса встречаются в России

В России встречаются около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса. Такое количество вариантов этого штамма назвал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, его слова передает РИА Новости.

Специалист отметил, что «дельта»-штамм коронавируса на данный момент является доминирующим в России. По словам Акимкина, в мире существует более 40 вариантов этого штамма.

«Мы видим еще до 10 сублиний ("дельта"-штамма — прим. «Ленты.ру»), которые в той или иной степени встречается на территории различных субъектов и федеральных округах в последние месяцы», — объяснил Акимкин.

Ранее сообщалось, что на территории России были выявлены три случая «мю» и один случай «лямбда»-штамма коронавируса.