Медики рассказали о влиянии коронавируса на клетки мозга

Медики из Германии и Бельгии опровергли поражение клеток мозга коронавирусом

Медики из Германии и Бельгии заявили, что коронавирус безопасен для клеток мозга, научная работа опубликована в журнале Cell.

Ученые изучили аносмию — потерю обоняния, которые врачи считают одним из основных симптомов COVID-19. Ими были проанализированы данные 85 пациентов, включая скончавшихся через несколько дней после заражения.

Эксперты пришли к выводу, что главными объектами заражения SARS-CoV-2 в обонятельном эпителии носовой полости человека становятся так называемые сустентакулярные или поддерживающие клетки. Ученые не нашли доказательств тому, что коронавирус заражает отвечающие за обоняние сенсорные нейроны.

«Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась не затронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус», — рассказали они о влиянии коронавируса на клетки мозга.

Исследование опровергает ранее выдвинутые предположения, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки.

Ранее врач Надежда Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни.