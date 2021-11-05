В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться COVID-19 от привитого больного

Риск заразиться коронавирусом от привитого больного намного ниже. Об этом рассказала заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова, передает РИА Новости.

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Врач объяснила, что заболевшие пациенты, которые до этого были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его другим людям, однако у привитых количество выделяемого ими возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у тех, кто не вакцинировался. «Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», — подчеркнула специалист.

Ранее Руженцова оценила, может ли пациент с отрицательным тестом на COVID-19 являться заразным для других людей. «В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен», — заявила медик. Эксперт отметила, что в редких случаях неправильное взятие мазка, полоскание горла, промывание носа перед процедурой, а также нарушение транспортировки пробы все же могут стать причиной, по которой тест окажется ложноотрицательным.

