Назван единственный способ поставить точный лиагноз COVID-19

Роспотребнадзор: поставить диагноз COVID-19 можно только с помощью теста на коронавирус

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости назвала единственный способ, с помощью которого можно достоверно убедиться в наличии в организме коронавирусной инфекции.

По ее словам, поставить точный диагноз можно только с помощью лабораторного тестирования на COVID-19, поскольку специфических симптомов, присущих исключительно ему, у коронавируса нет.

Пшеничная пояснила, что если у больного есть респираторные симптомы — кашель, насморк, повышенная температура — то он может заподозрить у себя коронавирус, особенно если в пределах нескольких дней контактировал с больным. Однако, отмечает врач, схожие симптомы имеют также грипп и ОРВИ. Поэтому необходимо лабораторное тестирование.

Ранее стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила принять жесткие меры в регионах России, где результаты тестов на COVID-19 нужно было ждать до шести дней. В частности, она упомянула Тверскую, Пензенскую и Челябинскую области.