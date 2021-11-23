Песков предупредил о новых волнах COVID-19

Песков не исключил новых волн COVID-19 в России, несмотря на снижение заболеваемости

Несмотря на снижение случаев заразившихся COVID-19, Россию ждут новые волны заболеваемости. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что такие «волны» идут друг за другом и с такой ситуацией сталкиваются все государства. Он отметил, что причина непрекращающейся заболеваемости вирусом кроется в недостаточном уровне вакцинации и ревакцинации.

«Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них четвертая или у них пятая, у нас четвертая», — оценил ситуацию Песков.

Ранее Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Кроме того, уменьшилось число регионов страны с превышением эпидемических порогов.

За минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 400 835.

