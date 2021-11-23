В Израиле началась массовая вакцинация детей от COVID-19

В Израиле стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

C 23 ноября в Израиле начинается кампания по массовой вакцинации от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Об этом рассказали в эфире государственного израильского радио Kan.

На сегодняшний день в поликлиники и администрации поступили 22 тысячи заявок на вакцинацию детей. К настоящему моменту уже 440 детей получили прививку от коронавируса. Ожидается, что во вторник вакцинацию пройдет сын премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Для обеспечения необходимых объемов вакцинации в Израиль поступила крупная партия препарата компании Pfizer. Ранее стало известно, что Россия и Израиль начнут сотрудничать по вопросам противодействия COVID-19. Для этого страны создадут совместную рабочую группу, в рамках которой будет проходить обмен опыта борьбы с пандемией.

6 ноября Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Соответствующее постановление вынесла Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».

