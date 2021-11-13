В Германии мобилизуют военнослужащих для оказания помощи клиникам

Spiegel: в Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих, чтобы помощь клиникам в пандемию

В Германии мобилизуют 12 тысяч военнослужащих до конца 2021 года, чтобы оказать помощь клиникам на фоне четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По предварительным данным, резервисты будут оказывать логистическое содействие в процессе повторной вакцинации, тестировании, а также при необходимости возводить временные госпитали и оказывать транспортные услуги. Так, к концу ноября мобилизуют шесть тысяч военнослужащих, а к католическому Рождеству — еще столько же.

Отмечается, что Бундесвер уже оказывал помощь в ходе второй и третьей волн пандемии.

За последние четыре недели в Европе число новых случаев коронавируса выросло более чем на 55 процентов, в Германии зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки — свыше 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.