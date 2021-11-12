Меркель напомнила о превентивных мерах для борьбы с пандемией

Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель напомнила странам о превентивных мерах для борьбы с пандемией коронавируса. Ее слова передает ТАСС.

По мнению политика, пандемия COVID-19 далека от завершения в мире, поэтому странам нужно научиться действовать оперативно. «К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну и мы регистрируем значительный рост числа заболевших. Мы должны понимать, что это ещё не конец… и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно — это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии», — заявила Меркель.

Ранее канцлер ФРГ пообещала усилить контроль за непривитыми гражданами Германии из-за обеспокоенности распространением пандемии COVID-19. По ее словам, ситуация с коронавирусом ухудшается экспоненциально. Меркель заявила, что не прошедших вакцинацию ждут ежедневные тесты на рабочем месте.

За последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55 процентов, в Германии зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — за 24 часа в стране выявили более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19.