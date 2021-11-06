Первая в мире страна ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от 5 до 11 лет от COVID-19

Коста-Рика стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщается на сайте местного министерства здравоохранения.

Вакцинация для данной возрастной группы начнется в марте 2022 года. Соответствующее постановление вынесла Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков».

В октябре власти страны объявили о закупке 3,5 миллионов доз препарата у компании Pfizer. Около 1,5 миллиона из них пойдут на прививки для детей, остальные дозы — на третьи дозы прививок для взрослых, писала местная газета The Tico Times.

Власти страны внесли прививку от COVID-19 в список обязательных еще в марте, но это не распространялось на детей младше 12 лет.

3 ноября сообщалось, что в США разрешили вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом от коронавируса, произведенным американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Члены федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США единогласно проголосовали за то, чтобы дети получали две дозы вакцины. Первая из них составит третью часть дозы, предназначенной взрослому, а вторая будет вводиться с интервалом в три недели.