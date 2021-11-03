В США разрешили вакцинировать детей от коронавируса

ЦКПЗ США разрешили вакцинировать от коронавируса Pfizer детей от 5 до 11 лет

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США разрешили вакцинировать детей от пяти до 11 лет препаратом от коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщает ТАСС.

Члены комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать детям вакцинироваться двумя дозами указанного препарата.

Одна доза вакцины для детей указанного возраста будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека. Вторая доза будет вводиться с интервалом в три недели. Уточнятся, что вакцина для детей может появиться в продаже уже в пятницу.

Ранее в октябре президент США Джо Байден заявил, что США готовы к вакцинации от COVID-19 всех детей в стране в возрасте от пяти до 11 лет. По его словам, родители «с нетерпением ждут вакцин».