США приготовились вакцинировать детей от коронавируса

Байден заявил о готовности США вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 5 лет

США готовы к вакцинации от COVID-19 всех детей в стране в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом заявил президент Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, родители «с нетерпением ждут вакцин». «Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов, а также <…> эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в ближайшие недели решат, одобрять ли вакцины для данной возрастной категории», — сказал он.

Американский лидер отметил, что власти уже закупили достаточное количество доз препаратов для вакцинации всех детей.

В сентябре сообщалось, что финский университет Тампере протестирует вакцину от коронавируса на младенцах в возрасте от 6 месяцев. Исследователи протестируют вакцину Comirnaty, разработанную компаниями Biontech и Pfizer. Сообщается, что группы от двух лет и старше уже сформированы, и сейчас ученые ищут младенцев в возрасте от 6 месяцев до года. Всего необходимо набрать 1250 испытуемых.

Ранее российские вирусологи положительно оценили возможность вакцинации подростков от COVID-19. Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация подростков — это профилактическая мера, которая защитит не только подростков, но и общество от них. По его словам, подростки являются такими же переносчиками болезни, как и взрослые.