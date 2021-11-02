На Филиппинах пожар уничтожил почти 150 тысяч доз вакцин против коронавируса

CNN Philippines: пожар на Филиппинах уничтожил почти 150 тысяч доз вакцин против COVID-19

Почти 150 тысяч доз вакцин против коронавируса от различных производителей были уничтожены в результате крупного пожара на Филиппинах. Об этом сообщает CNN Philippines.

По информации издания, пожар начался в здании местного правительства города Пагадиан в провинции Южный Замбоанга. Филиппинские власти рассказали, что возгорание уничтожило как минимум 9176 доз препарата компании AstraZeneca, 14 400 доз вакцины Moderna, 36 164 дозы препарата фирмы Sinovac и 88 938 доз вакцины Pfizer, передает ТАСС .

Отмечается, что информации о пострадавших и погибших не поступало. Однако задымление от пожара достигло соседнего здания, в котором были размещены пациенты с COVID-19. Двенадцать из них временно эвакуированы в другие палаты.

12 октября сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте предложил делать прививки гражданам, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, пока они спят. При этом политик признал, что может быть косвенно виноват в том, что многие жители страны до сих пор не привиты от COVID-19.