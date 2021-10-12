Президент Филиппин предложил делать прививки во сне противникам вакцинации

Президент Филиппин: если люди не хотят вакцинироваться, сделайте им прививку во сне

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что если люди не хотят вакцинироваться, то им следует сделать прививку от COVID-19, пока они спят. Такое предложение политика цитирует CNN Philippines.

«Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, мы пойдем к ним и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят [вакцинироваться], пойдем к ним домой и сделаем инъекцию ночью. Я сам возглавлю инициативу», — заявил Дутерте.

При этом политик признал, что может быть косвенно виноват в том, что многие жители страны до сих пор не привиты от COVID-19. Он отметил, что сам виновен в нехватке вакцин в начале 2021 года.

Массовая вакцинация населения на Филиппинах началась 1 марта 2021-го. В стране одобрены восемь вакцин, в том числе российский «Спутник V». Помимо него, жители страны могут привиться американскими Moderna и Johnson&Johnson, а также американо-немецкой Pfizer/BioNTech.