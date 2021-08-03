Филиппины разрешили США разместить военные базы в обмен на вакцины от COVID-19

Власти Филиппин вновь разрешили американской администрации размещать войска на своей территории в обмен на поставки вакцин от COVID-19. Об этом сообщает газета Manila Bulletin со ссылкой на слова президента республики Родриго Дутерте.

Филиппинский лидер рассказал, что такое решение было принято из благодарности, так как США бесплатно прислали в страну более 3 миллионов доз препарата от коронавируса. Дутерте подчеркнул, что рассматривает возвращение американских военных баз как уступку.

Глава государства намерен лично встретить новую партию вакцины компании Moderna.

11 февраля 2021 года Филиппины расторгли военное соглашение (The Visiting Forces Agreement (VFA) с Америкой, согласно которому США могли размещать свои войска на территории республики. Однако в конце июля министры обороны Филиппин и США заявили, что вновь восстанавливают его. Документ позволяет пребывать американским военным на территории Филиппин, а также регламентирует порядок совместных учений.

Министр обороны Соединенных Штатов Лойд Остин заявил, что вновь подписанное военное соглашение позволит американской стороне строить долгосрочные планы в регионе. Посольство США в Маниле также поприветствовало эту новость, отметив, что соглашение «укрепляет не только безопасность двух стран, но и порядок, основанный на правилах» в Южно-Китайском море.