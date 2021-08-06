Филиппинцы выстроились в километровые очереди на вакцинацию из-за денег

Тысячи жителей столицы Филиппин выстроились в километровые очереди на вакцинацию из-за страха оказаться взаперти и остаться без денег. Об этом сообщает Independent.

На этой неделе власти Манилы объявили локдаун до 20 августа. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом из-за «дельта»-варианта. Администрация города переживает, что новый штамм захлестнет больницы.

За день до начала карантина в социальных сетях распространилась информация, что всем непривитым жителям города запретят покидать дома во время двухнедельной изоляции и лишат социальных выплат в размере 1000 песо (20 долларов США). После этого горожане выстроились в гигантские очереди к центрам вакцинации, проигнорировав все эпидемиологические меры — в том числе правила соблюдения социальной дистанции. Некоторые филиппинцы так испугались, что приезжали из соседних провинций на фургонах. В общей сложности за сутки места вакцинации посетили около 22 тысяч человек.

Многие обвиняют в сложившейся ситуации президента Филиппин Родриго Дутерте: ранее он заявил, что все граждане, отказавшиеся от вакцинации, будут вынуждены сидеть дома. Согласно некоторым предположениям, это могло привести к распространению слухов о лишении социальных выплат.

Ранее президент страны разрешил американской администрации размещать войска на своей территории в обмен на поставки вакцин от COVID-19. По словам Дутерте, решение было принято из благодарности, так как США бесплатно прислали в страну более трех миллионов доз препарата от коронавируса компании Moderna.